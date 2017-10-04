政府力推新南向，綠能產業是重要的一環。有綠能業者建議，政府應選擇一重點目標國來發展，並在當地就近打造台灣村產業聚落，才能有效深化與新南向國家的產業合作。

中華民國對外貿易發展協會「2017菲律賓台灣形象展」日前在馬尼拉落幕，促成5,800萬美元商機，其中，近年來菲國環保意識逐漸崛起，對綠能科技產品反應也相當熱絡。由於馬尼拉當地，明年起要逐步將2萬台傳統小巴汰換為電動車，已有電池廠商看好相關商機。也有業者認為，當地綠能需求尚未成形，同時，在電池方面，還受到中國大陸價格戰威脅，是一大挑戰，不過台灣還是可從品質及售後服務等方面來吸引高端買家的青睞。

對於新南向政策，業者建議，應選擇重點目標國來強化與新南向國家的產業合作，並且可以在當地，就近打造台灣村，將產業聚落帶過來。長泓能源科技業務處長張尚為說：『(原音)政府在選新南向政策的時候，不要每個國家都想去，其實就選這個地方，馬尼拉以南找一塊地，比如說是八打雁好了，那個是最美的地方，弄一個台灣村就好了啊，然後所有行業都是深耕，不是說展完之後他就從此沒有再展了，永遠365天都在展。』

以太陽能產業為例，業者認為，不只有電池，必須讓產業鏈中的各面向都加入台灣村，深化新南向產業合作才能事半功倍。