法新社報導，哥倫比亞叢林要恢復和平，還有很長的路要走。一名異議游擊隊領袖朝著天空擊發他的突擊步槍，大喊：「哥倫比亞革命軍(FARC)還活著，戰爭還會持續。」

現年32歲的奧德瑪爾(Aldemar)，是FARC數名異議游擊隊領袖之一，他們拒絕去年12月FARC與政府的和平協議，隨這支叛軍在進行50年反政府作戰後放下武器。

FARC已在上個月一場特別會議中，正式轉型成為政黨，但奧德瑪爾說，他的叢林頑抗仍絲毫不偏離原本的意識形態。

在伊尼里達河(Inirida River)的傾盆大雨中，這名年輕領袖告訴法新社，「我們仍然是革命軍，透過政治軍事途徑為人民謀求力量。」

這是奧德瑪爾正式被軍方列在通緝名單上之後，首度與記者對談。身穿牛仔褲與哥倫比亞足球衫的他，拒絕在攝影機前露臉。如同其他異議份子，奧德瑪爾現已成為搜查叢林的軍方巡邏隊想捉拿的對象，不論他是死是活。

FARC內部的知名異議份子莫拉(Euclides Mora)已於上個月被維安部隊擊斃，哥倫比亞總統桑托斯(Juan Manuel Santos)並藉此警告其他頑抗者：「訊息很清楚─投降，不然就等著被關或是進墳墓。」

這些FARC的殘餘抵抗部眾被控在過去一年犯下至少7宗攻擊案，造成4人死亡、18人受傷。9月30日就有3名員警中了埋伏死亡。