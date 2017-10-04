▲養父鐵率領德島奪冠。（圖/德島藍短襪隊提供）

日本獨立聯盟四國島聯盟1日進行冠軍戰，由上半季冠軍德島藍短襪隊以4:0擊敗香川橄欖強者，以3勝1負拿下總冠軍，前兄弟象投手、中信兄弟投手教練養父鐵也拿下生涯首次執教總冠軍。

去年德島在張泰山加盟後，引起不少球迷注意，而他們戰力十足，去年還有福永春吾這樣速球派的投手進入日職發展，今年則是上半季由陳品捷等好手助陣，王牌投手伊藤翔總冠軍賽2場都贏，18局，共有16次三振。

提到養父鐵，球迷可能都不陌生，他2001年加入兄弟隊，並在總冠軍賽腰痛硬撐，結果幫助兄弟象隊拿下冠軍，他也拿到MVP跟金手套獎肯定。

2002年他以選秀第6指名之姿加入大榮鷹隊，不過他沒有在日職一軍出賽過，後來他轉往多明尼加、委內瑞拉，也前往小聯盟白襪隊發展。

養父鐵在2015年起擔任中信兄弟投手教練，後來也回到母國。

他說：「能拿上半季冠軍、總冠軍是很開心的事，雖然下半季戰況激烈，球員還是很努力，接下來會以四國聯盟代表，爭取獨盟日本一，希望大家繼續給我們熱烈支持。」