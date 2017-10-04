遭黃鼠狼圍攻小山羌 休養後成功野放中央社 (2017-10-04 15:50)
雪霸國家公園雪見遊憩區一隻小山羌（圖）遭黃鼠狼圍攻，遊客路過協助解危後，轉送南投特生中心安置，經3個月休養，保育人員日前把牠載回原棲地，順利野放。（苗栗縣政府農業處提供）中央社記者管瑞平傳真 106年10月4日
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上一則：三芝後厝漁港發現未爆彈 警方警戒
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