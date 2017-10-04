鵝肉卡食道急就醫 醫師提醒應細嚼慢嚥中央社 (2017-10-04 15:50)
衛生福利部豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印提醒民眾，咀嚼食物時一定要細嚼慢嚥，才能減少異物卡在食道、引起氣管的的壓迫，若出現呼吸困難一定要盡速就醫。（豐原醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 106年10月4日
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