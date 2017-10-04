這幾天頑皮狗工作室的遊戲設計師Michael Barclay，在推特上以「blocktober」為標籤公佈了幾張遊戲關卡設計規劃階段的圖片，這些圖卻是一般玩家很少有機會能夠看到的。

來自Michael Barclay

最開始的時候就是用最簡單的模型來規劃遊戲的關卡設計，哪些區域能夠進入，哪些區域不能進入，玩家們的行動路線是怎樣的。這時候沒有任何貼圖、紋理和光照等細節，一切看起來都是那麼簡陋，但是模型能夠隨時更改，非常靈活。

Michael Barclay此舉引來了許多其他業界大牛的相應，紛紛也曬出了自己的遊戲在規劃時期的資料，也希望自己的作品能夠為後進者提供一定的幫助。比如頑皮狗工作室另一位設計師就公佈了一張關於《神秘海域》規劃時的圖片。

Michael Barclay也在回答粉絲提問時，表示工具並不重要，自己Maya，Blender都用，其餘無論是SketchUp還是UnrealEd都可以。

不過對於梁蕭來說，看這些圖只能說不明覺厲。

對此感興趣的朋友，可以在推特上通過「#Blocktober」標籤查看更多內容（需要科學上網方法）。

這是遊戲設計師Jason McCord公佈的《泰坦隕落》的設計

這是設計師Nic Wechter公佈的《戰爭機器4》的設計資料

這是Andrew Crawshaw公佈的《萬眾狂歡》的設計資料

Jason Mojica公佈的《PayDay2》的設計資料