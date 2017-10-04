今日，光榮特庫摩公佈了《真三國無雙8》中小喬的人物設定圖細節，這一無論是在《三國演義》還是《真三國無雙》遊戲中都頗具盛名的美女角色由Toinana設計，而本作中的小喬則更加註重她活潑可愛的性格和與周瑜的夫妻感。

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設定圖中，小喬短裹裙風格的裙褲更靠近了姐姐大喬的風格，並且繼承了《真·三國無雙 Blast》（一款卡牌手游）成長后的小喬的髮飾，從護手到靴子等一些裝備也體現了她戰鬥時的模樣。

小喬人設

周瑜人設

拿出《真三國無雙8》周瑜的設定圖與小喬放在一起看，兩人確實頗有夫妻相，不愧為青年才俊郎才女貌。

《真三國無雙8》將登陸 PS4/Xbox One/PC 平台，遊戲尚未公佈具體發售日。