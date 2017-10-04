Xbox One X首批貨源或不足 零售商配貨量僅為原版1/4北京新浪網 (2017-10-04 15:32)
微軟的新版主機即將發售，不過他們對首批銷量似乎並沒有非常充足的貨源準備。根據一家獨立遊戲零售商透露，他們獲得的配貨量僅有5台，遠遠不及他們申請的一百台，而且僅為他們當初收到的原版Xbox One的四分之一。
媒體聯繫了其他四家零售商，其中有兩家獨立零售商，一家大型連鎖零售商，他們普遍都感覺這次的Xbox One X配貨量少。
「所有的主機首發都是首批庫存吃緊，需要等待後續的庫存補充。這次也不例外，所以不用擔心。我們之前就經歷過這些，錯過了預購或者首發都是常事，顧客們都知道。」
此前，微軟曾宣布Xbox One X的預售銷量是他們史上成績最好的。然而微軟英國部並沒有透露Xbox One X的發售庫存方面的信息。
Xbox英國與愛爾蘭地區產品總監Harvey Eagle表示：「我們看到Xbox One X的需求很高，而我們也在全力滿足這一需求。但遺憾的是，和任何一款主機首發的情況類似，Xbox One X的首發困村量很有限，每家零售商都想要更多Xbox One X庫存，因為我們此前曾看到Xbox One X的預售銷量超出預期。我們正在努力保證主機首發以後的幾周里能有後續的庫存補充。」
「我們正在全力滿足零售商的短期要求，同時也在保障發售以後幾周內的供應鏈。預購的同時請與當地的零售商諮詢送貨日期，從而得知準確的提貨時間。」
如果微軟能夠成功把握這次機會，或許能在本世代主機競爭中縮小差距迎頭趕上。
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