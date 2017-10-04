蘋果回應iPhone 8電池鼓包：並非嚴重的安全性事件北京新浪網 (2017-10-04 15:32)
繼台灣、日本后，現在又有用戶送出了iPhone 8電池鼓包的照片，這已經是此類時間的至少第三起了。據香港媒體流動日報(NewMobileLife)報導稱，一位林姓先生在表示，自己的家人9月22日購買了iPhone 8，雖然才沒用多少天，但他驚奇的發現，9月28日手機在充電時電池出現了鼓包情況。
從圖片上看，屏幕已經被電池撐開了，畫面雖然沒有之前的兩例誇張，但也比較嚇人。據悉，林先生將出現問題的iPhone 8帶到沙田蘋果直營店詢問情況，手機被取走調查，至於何時給出結果，還不清楚。針對接二連三的iPhone 8電池鼓包事件，昨天蘋果回應稱，台灣用戶iPhone 8 Plsu問題機型，初步調查的情況是出現了電池的腫脹，但並非是嚴重的安全性事件，跟爆炸無關。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
谷歌這次玩真的：Pixelbook要把蘋果和微軟拉下馬【北京新浪網】
雷軍用的第一台電腦居然是它！內存容量64KB【北京新浪網】
iPhone 8 充電時發生爆炸！為何電池會鼓包和爆炸？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》