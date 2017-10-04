繼台灣、日本后，現在又有用戶送出了iPhone 8電池鼓包的照片，這已經是此類時間的至少第三起了。據香港媒體流動日報(NewMobileLife)報導稱，一位林姓先生在表示，自己的家人9月22日購買了iPhone 8，雖然才沒用多少天，但他驚奇的發現，9月28日手機在充電時電池出現了鼓包情況。

從圖片上看，屏幕已經被電池撐開了，畫面雖然沒有之前的兩例誇張，但也比較嚇人。據悉，林先生將出現問題的iPhone 8帶到沙田蘋果直營店詢問情況，手機被取走調查，至於何時給出結果，還不清楚。針對接二連三的iPhone 8電池鼓包事件，昨天蘋果回應稱，台灣用戶iPhone 8 Plsu問題機型，初步調查的情況是出現了電池的腫脹，但並非是嚴重的安全性事件，跟爆炸無關。