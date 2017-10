《南方公園:完整破碎(South Park: The Fractured But Whole)》今天公佈了一項全新活動:「南方好臭屁」(I Am The Fart)活動,玩家將進行激烈角逐,而最終的獎勵是將自己的屁收錄到《南方公園:完整破碎》的正式版遊戲中。

參與比賽活動的方式很簡單,只需要將自己最棒的放屁過程錄成視頻並上傳就可以了。育碧將從收到的所有作品中選擇優勝者,並邀請優勝者前往舊金山總部,錄製他們的屁聲。這些屁聲是遊戲主角「新來的孩子」的致命攻擊方式。比賽活動從今天開始,到10月16日結束,想要參與的話請抓緊點此進入活動頁面!

另外本次比賽活動還放出了一段宣傳視頻,明顯惡搞了《好聲音》和《美國偶像》等熱門電視節目。

《南方公園:完整破碎》預計2017年10月17日正式發售,登陸PS4、Xbox One和PC平台,購買本作將獲得前作《南方公園:真理之杖》,另外還提供黃金版,附贈季票和其他獎勵內容。

【遊俠網】美國好FART

更多相關資訊請關注:南方公園:完整破碎專題