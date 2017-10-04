《南方公園》新活動「南方好臭屁」 惡搞美國好聲音北京新浪網 (2017-10-04 15:37)
《南方公園：完整破碎（South Park: The Fractured But Whole）》今天公佈了一項全新活動：「南方好臭屁」（I Am The Fart）活動，玩家將進行激烈角逐，而最終的獎勵是將自己的屁收錄到《南方公園：完整破碎》的正式版遊戲中。
參與比賽活動的方式很簡單，只需要將自己最棒的放屁過程錄成視頻並上傳就可以了。育碧將從收到的所有作品中選擇優勝者，並邀請優勝者前往舊金山總部，錄製他們的屁聲。這些屁聲是遊戲主角「新來的孩子」的致命攻擊方式。比賽活動從今天開始，到10月16日結束，想要參與的話請抓緊點此進入活動頁面！
另外本次比賽活動還放出了一段宣傳視頻，明顯惡搞了《好聲音》和《美國偶像》等熱門電視節目。
《南方公園：完整破碎》預計2017年10月17日正式發售，登陸PS4、Xbox One和PC平台，購買本作將獲得前作《南方公園：真理之杖》，另外還提供黃金版，附贈季票和其他獎勵內容。
【遊俠網】美國好FART
更多相關資訊請關注：南方公園：完整破碎專題
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