《真三國無雙8》小喬設定圖公佈 短裹小裙活潑可愛！北京新浪網 (2017-10-04 15:37)
光榮旗下即將在明年年初發售的《真三國無雙8（Shin Sangokumusou 8）》於今日公佈了遊戲中吳國勢力中人物——小喬的概念設計圖：
官方對小喬的設計做了如下說明：
本次小喬的設計我們更注重她活潑可愛的性格和與周瑜的夫妻感。短裹裙風格的裙褲更靠近了姐姐的風格。並且繼承了《真？三國無雙 Blast(爆發)》成長后的小喬的髮飾。從護手到靴子等一些裝備也體現了她戰鬥時的模樣。
《真三國無雙8》中的小喬渲染圖：
《真三國無雙：爆發》中的小喬圖：
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《真三國無雙7》中的小喬渲染圖：
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