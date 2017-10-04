PS3模擬器RPCS3完美運行《鐵拳6》 圖像完美無瑕疵北京新浪網 (2017-10-04 15:37)
PS3模擬器RPCS3的幕後團隊宣布，他們的最新版本模擬器現在已能夠完美模擬《鐵拳6（Tekken 6）》，圖像完美無瑕疵，可呈現固定陰影，可支持全部音效，並可達到60fps。
雖然《鐵拳7》已經登陸PC，而且畫面明顯優於《鐵拳6》，但這是模擬器的進步，而且也是《鐵拳》核心粉絲的輔音，因為萬代南夢宮是絕不會開發《鐵拳6》PC移植版的，所以模擬器是唯一的機會。
下面就請看《鐵拳6》RPCS3模擬器實際運行視頻。
【遊俠網】《鐵拳6》PS3模擬器演示
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