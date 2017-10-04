今日通過Steamcharts的數據顯示，《絕地求生大逃殺（PlayerUnknown』s Battlegrounds）》在Steam上的最高同時在線玩家數量已經突破165萬，吃雞的熱度越來越火，似乎這一勢頭還將繼續發展下去。

《絕地求生》Steam同時在線突破165萬

作為對比，排名第二的《Dota2》歷史最高同時在線人數為1291328，而這一記錄剛剛在上個月被《絕地求生》所超越，到了10月份的現在更是被《絕地求生》遠遠甩在身後。

《Dota2》同時在線人數記錄

根據SteamSpy的最新數據顯示，《絕地求生》在Steam上的銷量也即將突破1300萬份，購買力最大的依舊是中國玩家，中國玩家貢獻了佔比近31%的購買量，玩家人數則佔據近36%，全部都是第一。

除了PC平台，目前《絕地求生》也已經在Xbox One平台上推出，暫時還沒有登陸PS4平台的消息。此外在今天，《絕地求生》官博還發佈了一篇名為「一封來自開發者的信」的文章，專程就「登陸以及伺服器崩潰問題」向玩家致歉。

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