Boredpanda 整理了一系列過去的 Cosplay 和現在的區別，告訴我們其實這麼多年過去了，Cosplay 也在進化。看完以後我對進化這個詞兒產生了懷疑。

確實進化了，整個服化都已經不是一個檔次的了

這個就很明顯是攝影師的功力的問題了

與其說 Cosplay 進化，不如說攝影師進化了吧

這個。。。進步比較明顯

新手 Vs 老鳥

對 Coser 不做評價

我感覺左邊比較好，人美加 100 分。

騷年成長記

人美一切都美，但是這眉毛一點兒都沒有姑姑的靈氣

手機拍和相機拍的區別