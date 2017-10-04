這麼多年Cosplay一直在進化 從全身包裹到只剩3塊布北京新浪網 (2017-10-04 15:37)
Boredpanda 整理了一系列過去的 Cosplay 和現在的區別，告訴我們其實這麼多年過去了，Cosplay 也在進化。看完以後我對進化這個詞兒產生了懷疑。
確實進化了，整個服化都已經不是一個檔次的了
這個就很明顯是攝影師的功力的問題了
與其說 Cosplay 進化，不如說攝影師進化了吧
這個。。。進步比較明顯
新手 Vs 老鳥
對 Coser 不做評價
我感覺左邊比較好，人美加 100 分。
騷年成長記
人美一切都美，但是這眉毛一點兒都沒有姑姑的靈氣
手機拍和相機拍的區別
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