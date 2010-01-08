《死或生：沙灘排球 女神假期（DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation）》是之前已經在PS4平台和PSV平台發售的《死或生：沙灘排球3》的PC版。遊戲最初在去年的東京電玩展上宣布，將以現在的名字於今年年內，在PC端的日本遊戲平台DMM發售。

近日，遊戲發行商光榮特庫摩進一步公佈了這個PC版的最新詳情，其中包括了遊戲玩法系統、截圖以及PC版配置要求。

在官方公佈遊戲相關情報中，我們看到遊戲中不同泳裝有不同的技能加成；遊戲中隨著比賽的進行，角色的體力也將下降；角色的力量和技術以及技能加成也將影響遊戲中進攻和防守的效果等等。

另外遊戲目前的PC版的最低配置要求和推薦配置要求也已經公佈，值得注意的是在最低配置下，遊戲角色只能顯示簡化的「柔軟引擎」；而在推薦配置要求下，很多紳士玩家嚮往的「柔軟引擎2.0」版才能顯示出來。

具體如下：

最低配置要求：

系統：Windows？ 7/8.1/10 64位

CPU：Intel Core i5 6200 U或更高；Intel Core i 3 3220或更高

顯卡：支持DirectX 11或更高；NVIDIA GeForce GT 630 (2 GB)或更高

Intel HD Graphics 520或更高

解析度：960×540或更高

硬碟空間：10GB或更高

音效卡：兼容DirectX 9.0c或之後版本

網路：需要寬頻連接和DMM賬號

外設：需要滑鼠

畫質： · CG以低質量模型顯示

？ ？ ？ ？· 角色以簡化的「柔軟引擎」顯示

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推薦配置要求：

系統：Windows？ 7/8.1/10 64位

CPU：Intel Core i7 4790或更高

顯卡：支持DirectX 11或更高；NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB)或更高

AMD Radeon R 7 370 (2 GB)或更高

解析度：1920×1080

硬碟空間：20.0 GB或更高

音效卡：兼容DirectX 9.0c或之後版本

網路：需要寬頻連接和DMM賬號

外設：需要滑鼠

畫質：·？CG以低質量模型顯示

？ ？ ？ ？·？角色以簡化的「柔軟引擎」顯示

PC版相關截圖：

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