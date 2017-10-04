少女騎車掉落田野 旗警途經救援NOWnews今日新聞 (2017-10-04 15:19)
旗山分局中壇派出所警員鍾逢裕、李俊昇2人，於9月29日17時20分轄區巡邏，經過中興路1段880巷產業道路時，發現一名92年次的劉姓少女，騎乘電動腳踏車因一時分心失控，連車帶人一起摔落田野裡。
巡警途經看見該劉姓少女，右腳卡於支架內無法動彈，並嚎啕大哭，見狀立即趨前協助脫困且細心安撫，並將掉落車輛牽回路面。
警方了解92年次的劉姓少女，是欲外出購物，騎乘電動腳踏車行經該產業道路時，因一時分心不慎摔落田野裡。鍾、李等警員確認劉姓少女僅輕微擦傷並無大礙後，隨即護送其返家，並再三囑咐日後更應小心駕駛，注意車前狀況，保護好自己與他人行車安全。
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上一則：三芝後厝漁港發現未爆彈 警方警戒
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