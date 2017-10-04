資金難去化 銀行存、放款差距擴大 爛頭寸首飆破10兆NOWnews今日新聞 (2017-10-04 15:20)
本國銀行資金難去化，爛頭寸情況首次飆破新台幣 10 兆元，存、放款金額差距擴大至 10.03 兆元。金管會也強調，即便銀行資金氾濫，不得拒收民眾存款，若有民眾存款遭拒，可向金管會投訴。
根據金管會統計，截至今（2017）年8月底，本國銀行放款總餘額 26 .79 兆元，月增 2135 億元，創今年單月新高，但存款餘額更高來到 36.82 兆元，存、放款差距也擴大至 10.03 兆元。
金管會銀行局副局長莊琇媛指出，8 月本國銀行新增放款 2135 億元，其中國內總分行放款增加 1670 億元、國際金融業務分行（OBU）增加 204 億元、海外分行增加 199 億元、大陸分行增加 62 億元。不過，由於存款增加的速度更快，因此，銀行存、放款差額也首度超過 10 兆元。
此外，截至今年8月底止，本國銀行對中小企業放款餘額有 5.92 兆元，月增 390 億元，累計今年前8月對中小企業新增放款 1864 億元。由於今年本國銀行中小企業新增放款目標為 2400 億元，至8月目標達成率 77.67%，而放款前3大的銀行都是公股行庫，依序為第一銀行、合作金庫銀行及華南銀行。
面對資金氾濫，銀行也紛紛放寬房貸條件及降低利率、提高房貸成數，以去化資金，金管會則建議，銀行可以將這些資金投資債券、股票或央行定期存單（NCD），設法提高資金運用效率。至於民眾擔心銀行會不會拒收存款？金管會強調，銀行不得拒收民眾存款，若民眾碰到銀行拒收存款的情況，可向金管會投訴。
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