▲壽星在摩鐵舉辦生日趴，她的男友卻邀閨密在隔壁房間「開戰」，遭壽星抓包並痛毆閨密。（圖／翻攝自黑豪機構黑色豪門企業）

台中一名曾姓女子日前開心在摩鐵舉辦生日趴，沒想到派對結束後，卻抓包男友和閨密糖糖(Candy)在隔壁房嘿咻，氣得她衝進房內暴打糖糖，過程全被錄下，引發熱烈討論。事後，糖糖聲稱自己是遭性侵的受害者，今(4)日出面強調要告到底，並拿出當天穿的白色熱褲撇清「拉K說」，還爆料和曾姓正宮是酒店前同事 ；而曾女則淚控「是對方先動手」，並表示自己已驗傷，將會提告。

據《蘋果日報》報導，從影片中可見，糖糖因疑似穿著成人紙尿褲，遭警方質疑她恐有拉K習慣，今糖糖帶著白色熱褲現身，澄清自己沒有吸毒，並表示和曾女因過去在台南一間酒店共事，熟識後互稱閨密，上月30日接受曾女邀約到台中悅河摩鐵唱歌慶生。

糖糖回顧事發過程仍心有餘悸，強調當天眾人酒酣耳熱一起玩遊戲，過程中沒有對吳男眉來眼去，也絕對沒有答應開房間。由於曾女在摩鐵趴喝醉了，吳男先送她回家，糖糖見摩鐵房間時間還沒到，便傳訊問吳男還要不要來，怎料吳男竟在隔壁開了一間房，還趁糖糖進房時一把抱住她，進而性侵得逞。

糖糖淚控，曾女得知後就帶了2女1男進房打人，還逼她打電話給吳男，甚至拿走她的手機，「曾女完全不聽我解釋，我解釋了也不相信。」而她也表示很後悔北上慶生，將對曾女提出傷害、侵佔、散布謠言（妨害名譽）告訴，並對吳男提告性侵。

對於整起事件，曾女哽咽表示，一開始她走進房內要質問糖糖，對方卻推倒她，還摔爛她的手機，「我把她看成非常重要的姊妹，這件事對我造成非常大的傷害」，她也指出男友和閨密都有問題，沒有偏袒任何一個人，直呼「受害者還是我」。

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