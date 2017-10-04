（中央社記者韓婷婷台北2017年10月4日電）今年諾貝爾醫學獎得主以mRNA訊息解析生理時鐘的方法，發現控制生理時鐘分子機制的時代成就，其實去年台灣業者即以相同方法，利用黑苦瓜萃取技術發展可調節睡眠產品。



今年的諾貝爾醫學獎得主，波士頓的布蘭迪斯大學的霍爾（Jeffrey Hall）和羅斯巴希（Michael Rosbash）以及洛克菲勒大學的楊恩（Michael Young），3人成功地分離出週期基因編碼的蛋白PER，並藉由mRNA被轉運到細胞質中，作為PER蛋白產生的固定節奏，形成了晝夜節律生理時鐘。



大江生醫表示，現代人不僅睡眠不足，更沒有按照自己的生理時鐘睡覺，睡眠不好就是老化的核心，將導致明顯的健康問題、工作表現差和降低生活品質，研究發現：癌症、心臟疾病、糖尿病、肥胖等疾病和不良的睡眠模式相關，可見「睡得健康」是每個人維持健康的基本要件。



人體生理的很多方面都牽涉到生物時鐘，以適應每天的不同階段。例如調節睡眠模式、攝食行為、激素釋放、血壓以及體溫，大江生醫表示，人類老化的核心之一即是睡眠，能影響體質晝夜節律的RNA，提高晝夜節律的敏感機制，即能有機會延緩老化，這也就是今年諾貝爾醫學獎頒給生理時鐘-晝夜節律研究的原因。



大江生醫表示，子公司大江基因所開發的mRNA監控技術，累積大量mRNA影響DNA表現的資訊，並藉由高通量開發模組了解原料的功效定位，這種有別於一般生技公司的產品開發流程，創造出台灣最接近諾貝爾獎的市售保健產品。旗下的「Happy MorningTM 黑苦瓜萃取」就是採用烘烤再萃煉的專利製程，透過調節「晝夜節律基因群」來幫助有睡眠困擾者，調節生理時鐘達到協同性的效果。



大江生醫指出，從人體臨床測試也有同樣的效果，從有睡眠困擾的受試者，發現未食用黑苦瓜萃取以前，他們的晝夜節律基因群在體內的活動表現欠缺調節，經過連續14天食用黑苦瓜萃取後，調節程度已經開始好轉，這在第14天到第28天的晝夜基因群所偵測到的協同性波動可以得到證實。