台中多家彩券行受害 專偷刮刮樂竊賊落網NOWnews今日新聞 (2017-10-04 15:11)
21歲丁姓男子年紀輕輕不學無術，多次乘彩券行店員不注意時行竊刮刮樂以換取獎金，已有多家彩券行受害，第三分局警方尋遍各地區丁男可能之去處，終於在大里區網咖將丁男緝捕到案，依竊盜罪嫌函送臺中地檢偵辦，讓彩券界都鬆了一口氣。
第三分局立德派出所9月19日接獲民眾報案稱其所經營之彩券行，於前一日晚間清點彩券時，發現面額800元之「超級連線」刮刮樂33張遭竊，經警方連日調閱並過濾監視器畫面，發現9月18日14時48分時，1名男子於店內玩賓果連線，乘報案人外出倒垃圾時，至櫃檯內迅速抓取一疊刮刮樂後，將刮刮樂藏匿於褲頭並以衣服掩蓋，若無其事地走出店外，騎乘竊取得來的贓車離去。
警方觀察竊嫌之特徵及犯罪手法後，鎖定丁姓男子(21歲)涉有重嫌，循線掌握丁男之活動地區，並經連日查訪，於大里區網咖將丁男查緝到案，並帶警方前往4公里外之藏車地點取贓。
丁男以相同手法在臺中市各區隨機選取作案目標，多次騎乘贓車假藉至彩券行購買彩券，再乘店員不注意時藉機行竊，每次得手價值約1至2萬元不等之刮刮樂，8月至今至少4家彩券行受害，丁男並供稱此次作案換得11000元獎金已全數用於生活花費。
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