諾貝爾化學獎即將揭曉 趣味數字報你知中央社 (2017-10-04 15:04)
（中央社台北4日電）2017年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，最快台北時間下午5時45分宣布。
2016年諾貝爾化學獎由法國索法吉（Jean-Pierre Sauvage）、英國史多達爾（J. Fraser Stoddart）和荷蘭法林加（Bernard L. Feringa）共同獲此殊榮，得獎原因是開發「全世界最小的分子機器」。
以下從數字看諾貝爾化學獎：
1.根據諾貝爾獎官網，從1901年至2016年，諾貝爾化學獎已頒發108次。
2.其中有63次，僅一位得主單獨獲獎。
3.此前歷屆得主，僅有4位是女性。
4.最年輕得主是1935年周利歐（Frederic Joliot），當時他才35歲。
5.最年長得主是費恩（John B. Fenn），以高齡85 歲於2002年獲獎。
6.英國生物化學家桑格（Frederick Sanger）是唯一兩度獲獎的人，分別於1958年與1980年戴上桂冠。
7.平均獲獎年齡是58歲。1061004
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