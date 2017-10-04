北港媽祖佑四方 建商喜獻金牌還願NOWnews今日新聞 (2017-10-04 15:13)
北港朝天宮自1694建廟以來，歷經323年的歲月，北港媽祖靈驗事蹟無數，奠定了其自日治時期以來，有著「台灣媽祖信仰總本山」之稱，更與近日蒞台巡安的湄州媽祖廟、天津天后宮，並稱為「世界三大媽祖廟」。
日前朝天宮收到消息，有莿桐的信徒準備重達1斤金牌要獻給北港媽祖，今（4）日廟方由監事主席陳金池代表接受，捐獻者為三鼎甲建設有限公司陳端偉董事長。
▲三鼎甲建設有限公司陳端偉董事長。（圖／記者洪佳伶拍攝 , 2017.10.04）
陳董事長回憶說，5年多前，朋友介紹到北港投資，由於建案地點屬北港近郊，鄰近為較有歷史的社區，周邊條件不佳，且人生地不熟，原本並無太大興建意願，然曾聽聞北港媽祖靈驗無比，遂請示媽祖，媽祖指示可自行開發，前提是秉持誠信施工，與公司理念不謀而合，當下即下定決心自行開發興建。
5年多來，共51戶分三期陸續建造完工，期間幾乎沒花行銷費用，秉持著與媽祖的約定，僅靠住戶的轉介紹，期期熱銷一空。曾祈求媽祖婆，若有房客前來請示媽祖，請媽祖幫忙促成，絕不會讓媽祖丟臉，然而有心購屋者，皆如所願。非常感念北港媽祖的神威顯赫，略表綿薄心意，獻給媽祖。
監事主席陳金池表示，這些年房市不景氣，能夠全部熱銷，真的是媽祖婆有保庇。
▲北港朝天宮監事主席陳金池。（圖／記者洪佳伶拍攝 , 2017.10.04）
朝天宮董事長蔡咏鍀補充道，與陳董已有多年交情，他待人處世誠懇實在，想必在品質上也不會馬虎，這也是媽祖婆在教育我們，凡事腳踏實地，媽祖婆絕對會大力幫忙。
▲信徒準備重達1斤金牌獻給北港媽祖。（圖／記者洪佳伶拍攝 , 2017.10.04）
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