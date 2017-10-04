（中央社拉斯維加斯3日綜合外電報導）美國有關當局今天說，賭城拉斯維加斯槍手裴德克這場大屠殺計劃縝密，甚至在犯案飯店房間的窺視孔和門外的服務車都裝上攝影機，顯然是看有沒有人來抓他。



法新社報導，槍手裴德克（Stephen Paddock）1日晚間在曼德雷灣（Mandalay Bay）飯店32樓房間，從窗戶朝附近鄉村樂演唱會約2萬2000名觀眾開槍濫射，總共歷時大約9分鐘。裴德克奪走58命，最後自戕。



有關當局說，槍手除了裝攝影機，調查人員還在飯店發現一台電腦和23把槍，以及12支撞火槍托（Bump Stock）裝置，可讓步槍像自動武器連續發射。警方還在裴德克於美斯基特（Mesquite）的住家找到19把槍，在他雷諾（Reno）的房子找到7把。



受損飯店房門外拍到的影像顯示，兩足支架上有一把配備望遠鏡瞄準器的突擊步槍。警長隆巴度（Joseph Lombardo）表示已展開內部調查，了解外界如何取得這個畫面。



波士頓25電視台和德國「畫報」（Bild）刊登房間內外的照片，美國廣播公司新聞網（ABC News）和澳洲新聞網站News.com.au等媒體跟進報導。



其中一張照片可見疑似是槍手的屍體旁有兩把架在兩足支架上的突擊步槍，腳邊的桌上似乎有張手寫紙條。



另一張房外照片顯示門上有彈孔，可能是裴德克當時朝門外的飯店警衛開槍，造成一人腿部中彈。



美聯社報導，警長隆巴度表示，目前仍在謹慎調查案情，也許有其他人會面臨刑事指控。



隆巴度表示：「這起調查沒有因為裴德克先生死亡而結束。」「此人是否激進化而我們不知道？若有，我們希望找出那個根源。」1061004