沒牙嚼不爛 鵝肉卡氣管好醫師新聞網 (2017-10-04 14:00)
好醫師新聞網記者吳建良／台中報導
上圖：胃鏡檢查發現整塊鵝肉就卡在靠近氣管的食道上端
年節時少不了大魚大肉，嘴巴該做的工作如果留到胃裡才做，不但容易消化不良，就是吞嚥時也會發生危險。一名七十多歲的老翁，吃了一塊鵝肉後，就一直咳嗽、呼吸喘不過來，趕到醫院急診，在胃鏡檢查下發現食道卡住一塊4X2公分的鵝肉，造成老翁呼吸不順暢。
豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示，林姓患者，吃了一塊鵝肉後，就一直咳嗽、呼吸喘不過來，急診醫護人員進行X光檢查後，並未察覺異樣，因肉屬於軟組織，在X光下室看不清楚的，除非鵝肉還有骨頭，才能察覺。但是因為患者呼吸不順的症狀蠻明顯的，透過胃鏡檢查，發現一塊大約4公分*2公分的鵝肉，卡在食道的最上端，上不上下不下的，因食道跟氣管隔旁邊而已，鵝肉整個壓迫到氣管，才會覺得呼吸很不順暢。
由於患者缺牙情況嚴重，整塊鵝肉是完整的卡在食道裡，研判他沒有好好的把鵝肉一口一口慢慢咬碎，可能咬沒幾口後就將它吞到肚子裡，其實鵝肉的肉質在肉類裡算是硬的，如果沒有好好咀嚼，硬吞容易卡在食道導致呼吸不順暢。因壓迫到氣管，患者會一直覺得氧氣不夠，會想一直吸氣、且有躁動不安的情形，依照學理來說：食物卡太久會造成局部缺血、食道破掉出血情形。
何明印醫師指出，一般常有異物卡在食道的患者，多以沒有牙齒的老年人居多，老年人沒有牙齒在咀嚼上不易，容易咬幾口就往肚裡吞；另外慢性十二指腸潰瘍導致變形與狹窄的病人，比較容易導致異物或食團卡在胃內。建議在咀嚼食物時，一定要細嚼慢嚥，才能減少異物卡在食道、甚至引起氣管的的壓迫，導致呼吸困難情形發生。
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