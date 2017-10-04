中新網10月4日電 據美媒報導，當地時間1日晚間發生在賭城拉斯維加斯的槍擊事件再度引起美國國會新一波有關槍支管控的爭論。參議院少數黨領袖舒默呼籲儘快展開槍支暴力的改革。與此同時，參議院多數黨領袖麥康奈爾則表示，現在討論槍支管控的立法還為時過早。

美國賭城拉斯維加斯鄉村音樂會的槍擊事件，導致至少59人死亡，500多人受傷，為美國史上死傷規模最大的槍擊暴力。

2日，警方在酒店四周拉起警戒線，警車和全副武裝的警察嚴陣以待，不少媒體記者和遊客也聚集於此。 中新社記者 張朔 攝

參議院少數黨領袖舒默3日在參議院院會上發言，響應其他民主黨人的呼聲，向共和黨喊話要求在控槍問題上進行合作。

舒默在院會致詞時說：「我們無法從地球上消除邪惡和瘋狂，但我們可以盡能力所及讓我們國家成為一個更安全的地方，我們需要合理的改革，而這些改革都獲得了廣大民眾的支持。」

舒默還要求總統特朗普承諾將不惜動用否決權來阻止一項能讓民眾較為輕易購買槍支消音器的立法。

「今天我在此呼籲總統站出來反對那項有關消音器的荒謬法案，並威脅如果必要的話將不惜動用否決權來終止那項法案，」舒默說，「我還呼籲特朗普召集所有國會領導人，讓兩黨清楚知道他已準備好，也願意解決槍支安全問題。他應該要告訴他同黨的同仁，現在該處理這個每年導致3萬多名美國人喪生的問題了。」

資料圖片：美國參議院多數黨領袖麥康奈爾、參議院少數黨領袖舒默和眾議院少數黨領袖佩洛西在白宮會見美國總統特朗普。

這項有關民眾購買消音器的立法由眾議院南卡羅來納州共和黨籍眾議員鄧肯提出，即使在共和黨主導的眾議院獲得通過，還需要參議院至少8名民主黨人的支持才能順利將法案送交白宮由總統簽署成為法律。

眾議院議長瑞安3日在記者會上說，這項(消音器)立法目前沒有被安排在表決議程上。瑞安說：「我不知道它什麼時候會被排進議程。」

面對排山倒海而來要求展開槍支管控改革的呼聲，瑞安在回答問題時沒有談到槍支暴力，不過他強調了精神方面的問題是這些悲劇背後的原因。

瑞安說：「我們從這些槍擊事件學到的一件事，許多槍擊事件底下透露了精神疾病的問題，這就是為什麼我們花幾年的時間來推動有關精神疾病的改革法案，這就是為什麼眾議院在一年前通過了心理健康的改革法案，而那項法案已經成為了立法。我們能看到問題和看到隱藏在這些悲劇背後的問題很重要，心理健康改革是確保我們避免這些事情的重要部分。這就是我們國會能做的，確保我們能防患於未然。」

儘管民主黨人一再高聲呼籲共和黨採取合作態度，目前沒有跡象顯示兩黨在有關議題上的差異有縮小的趨勢。在回答記者提問時，麥康奈爾也避開正面談論槍支暴力的議題，「有關調查尚未完成，我認為如果要討論立法解決方案的話，時機還不成熟」。

麥康奈爾說：「我認為將事件政治化很不妥當。調查還在進行中，我們應該看看最後結果是什麼。與此同時，我們共和黨現在的首要目標是稅制改革。」

眾議院少數黨領袖佩洛西2日則呼籲成立特別小組委員會，就美國賭城拉斯維加斯槍擊案進行獨立調查。佩洛西的計劃提到，成立特別小組委員會將針對槍支暴力進行調查研究，併為國會提供立法建議。