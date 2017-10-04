俄摧毀恐怖組織「征服陣線」指揮部 頭目受重傷北京新浪網 (2017-10-04 14:50)
中新網10月4日電 據俄羅斯衛星網報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄國防部在敘利亞進行特別行動后，摧毀了國際恐怖組織「征服陣線」的指揮部。
根據數名獨立消息人士的信息證實，「征服陣線」 頭目阿布 穆罕默德 約拉尼在空襲中多處受到重傷，並且失去手臂，目前情況危及。
據悉，「征服陣線」前身是「基地」組織敘利亞分支「支持陣線」，2016年7月更名為「征服陣線」並宣稱與「基地」組織脫離關係。但該組織仍被國際社會認定為恐怖組織。
主要由俄羅斯和土耳其促成的敘停火協議於當地時間2016年12月30日零時開始生效，此後敘境內雖有零星交火，但協議總體上得到執行。敘軍方指出，極端組織「伊斯蘭國」和「征服陣線」及其附屬武裝派別不屬於停火對象。
責任編輯：何路曼
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