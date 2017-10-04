（中央社記者黃麗芸台北4日電）中秋節月圓人團圓，台北101今天表示，為歡慶佳節，自今晚日落起至晚間10時止，將於59、60樓和頂冠的LED螢幕上播放中英文「中秋快樂」字樣，眉燈也會同步改為紅色。



今天中秋節賞月要碰運氣。中央氣象局預報指出，受到東北風帶來明顯雨勢，台灣北部和東部無緣賞月，同時也對全台7縣市發布豪雨和大雨特報，提醒民眾注意。



台北101今天發布新聞簡訊表示，為慶祝中秋佳節到來，自今晚日落起（約晚間6時）至晚間10時止，大樓眉燈將改為喜氣紅色，同時59、60樓及頂冠LED螢幕也將打上「中秋快樂」等中英文字樣。1061004