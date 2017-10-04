台北101秀中秋快樂 今晚點亮中央社 (2017-10-04 14:57)
（中央社記者黃麗芸台北4日電）中秋節月圓人團圓，台北101今天表示，為歡慶佳節，自今晚日落起至晚間10時止，將於59、60樓和頂冠的LED螢幕上播放中英文「中秋快樂」字樣，眉燈也會同步改為紅色。
今天中秋節賞月要碰運氣。中央氣象局預報指出，受到東北風帶來明顯雨勢，台灣北部和東部無緣賞月，同時也對全台7縣市發布豪雨和大雨特報，提醒民眾注意。
台北101今天發布新聞簡訊表示，為慶祝中秋佳節到來，自今晚日落起（約晚間6時）至晚間10時止，大樓眉燈將改為喜氣紅色，同時59、60樓及頂冠LED螢幕也將打上「中秋快樂」等中英文字樣。1061004
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
中性 香水．CK one 中性香水．寶格麗 綠茶 中性香水．雅頓綠茶中性香水．One 中性 香水．CK 中性 香水．GIVENCHY 中性香水 100ml．氫元素中性香水．古典中性香水．ck one 中性 香水．CK ONE 中性香水 200ML．中性香水．綠茶中性香水
- LONGCHAMP Surf & The City系列纜繩印花拉鍊長把購物包(小-
- City Diamond Bijou系列0.11克拉H&A鑽墜
- 【OLYMPUS】M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro(公司貨)+
- 【大巨光】洗衣槽(UA-580-KN)
- Lagostina樂鍋史蒂娜 Accademia 蒸籠
- 【ROYAL POLO】千鳥黑2輪旅行箱20+25吋
- 【TiMISA】戀愛軌跡-細(共三色) 純鈦戒指
- 【Lowe Alpine】AirZone Velo ND 25 氣流網架背包 藍圖 #FT
- ck Calvin Klein K7B even 頁岩自然風格時尚腕錶-咖啡/36mm
- 【ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛】特潤超導修護精萃蜜30ml(百貨公
腹腫如孕婦？長期吃這些食物恐致肌瘤【優活健康資訊網】
李婉鈺節目自爆 議員吳志剛曾追過她【NOWnews今日新聞】
眼鏡度數一直變 小心白內障！【優活健康資訊網】
等不及「新婚之夜」？這張婚紗照挨批太Over【NOWnews今日新聞】
18歲以上應做乳癌篩檢！醫：分齡檢測更精準【華人健康網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》