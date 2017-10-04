（中央社記者蘇木春台中4日電）73歲林姓男子日前吃下鵝肉不斷咳嗽、呼吸不順，到醫院急診經胃鏡檢查，發現食道卡住肉塊，經處理才解除危機。醫師提醒，咀嚼食物時一定要細嚼慢嚥，才能減少卡異物的風險。



衛生福利部豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印今天受訪表示，林姓患者一個月前到醫院急診，家屬描述林男吃下一塊鵝肉後一直咳嗽、呼吸喘不過氣，急診醫護人員以X光檢查卻未察覺異樣。



但患者呼吸不順的症狀明顯，透過胃鏡檢查，發現一塊約長4公分、寬2公分的肉塊，卡在食道最上端，壓迫到氣管，才會覺得呼吸不順暢。



何明印指出，因患者沒有牙齒，肉塊是完整卡在食道裡，研判未將鵝肉咬碎，加上肉質較硬，硬吞容易卡在食道導致呼吸不順，若食物卡太久會造成局部缺血、食道破裂出血。



何明印表示，異物卡在食道的患者，多以沒有牙齒的老年人居多，因咀嚼不易，容易咬幾口就往肚裡吞；慢性十二指腸潰瘍導致變形與狹窄的病人，也容易導致異物或食團卡在胃內。



何明印提醒，在咀嚼食物時一定要細嚼慢嚥，才能減少異物卡在食道、引起氣管的的壓迫，若出現呼吸困難一定要盡速就醫。1061004