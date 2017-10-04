（中央社台北4日電）中秋佳節就怕天公不作美無法賞月，但拜科技進步之賜，透過虛擬實境（VR）賞月，近日在中國大陸成為這個新興科技的火紅項目。



新華社今天報導，中秋節賞月是千百年來流傳的習俗。如今，VR技術的發展讓這一傳統佳節增添了不少科技風貌。在山西太原市，一家VR體驗店裡的月球主題項目，近日就火紅起來。



報導指出，太原市民王慧第一次透過VR賞月，發現「月亮離我好近，我好像可以伸手摸到它」。王慧摘下VR頭盔後仍難掩興奮。在虛擬世界裡，她不僅可以看到高低起伏的月海和環形山，還可以飛向深空中的月球，感受「零重力」。



報導指出，在大陸市場，VR月球主題主要分為兩類。一種是遊戲類，人們在虛擬環境中可以實現賞月、登月，甚至可在月球上玩遊戲，這是當下許多城市體驗店裡很受歡迎的項目。另一種是教育類，一些科技公司開始研發VR課堂，讓學生體驗宇宙星系的神奇。



一家VR娛樂公司的銷售員劉小姐指出，一些公司可以根據客戶要求訂製以月球、星空為主題的VR單人座，內容更豐富，配有解說，以家庭娛樂、科普教育為主，目前很受歡迎。



瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）沉浸交互實驗室研究員王楠指出，VR技術帶給人們的遠不止是視覺上的展示，還有深層的互動。搭載了「眼球追蹤」技術的VR頭盔能讀懂用戶在虛擬場景正在看什麼，如果不看月亮時，它被雲彩遮擋；當看向月亮時，雲彩會緩緩飄走。



報導稱，有的VR頭盔還有「手勢跟蹤」技術，用戶透過特定的手勢，甚至能夠控制虛擬場景裡的物體，讓人們可以「拿」起一塊月餅。1061004