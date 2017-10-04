峴港市領導被懲 越南：不影響APEC峰會中央社 (2017-10-04 14:44)
（中央社河內4日電）越南峴港市領導人近日被越共相關機構處分，峴港11月將舉行亞太經濟合作會議領袖會議，越南官方表示，事件不會影響會議，承辦工作已準備就緒。
「民智報」網站報導，越南政府3日舉行每月例行記者會，政府辦公室主任梅進勇在會中提出上述說法。
他指出，越共中央政治局與中央政府決心解決所有引起民眾不滿的問題，其中腐敗問題必須嚴格處理。
他說，越南是2017年亞太經合會（APEC）領袖會議的東道國，越方以此為榮，會議預計將自11月8至11日在峴港市舉行，美國與中國等國元首將出席。
越南為APEC領袖會議成立國家指導委員會，副總理兼外交部長范平明擔任委員會主任，他指示各部門籌備，至今一切就緒。
梅進勇表示，峴港市領導人被處分不會影響APEC領袖會議及其他會議，越南將確保APEC相關會議順利與安全進行。
越南峴港市人委會主席黃德詩因違反公務紀律，日前遭越共中央檢查委員會以「警告紀律形式」處分。另外，越共上級機構正在考慮如何處分有類似行為的峴港市市委書記阮春英。1061004
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