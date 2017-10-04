史上最大 雅虎2013遇駭30億帳號全遭殃中央社 (2017-10-04 14:37)
（中央社舊金山3日綜合外電報導）雅虎今天表示，2013年資料遭竊，30億個用戶帳號全部遇駭，是先前預估的3倍。這起入侵事件規模堪稱史上最大，部分律師認為，新入主的威瑞森通訊公司面臨官司風險暴增。
路透社報導，他們表示，這起消息可能使得股東和雅虎（Yahoo）帳號持有人提出集體訴訟的人數和案件增加。根據5月公司證券資料，雅虎早已在美國聯邦和州級法院面臨至少41起消費者集體訴訟。
代表部分受害雅虎用戶的律師揚楚尼斯（John Yanchunis）表示，一位准許審理此案的聯邦法官先前仍要求提供更多資訊，以證實他的當事人說法。
他說：「我認為我們現在握有那些事例。」「真是一想到就叫人傷透腦筋。」
雅虎去年12月表示，2013年有10億多個帳號資料受害，為一連串竊資案中最大宗，迫使雅虎在威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）併購案中降低資產價格。
雅虎今天表示，「近來取得的新消息」顯示，所有用戶帳號都曾受影響。公司表示，調查顯示遭竊資料不包括明文密碼、付款卡資料或銀行帳戶資料。
不過根據部分專家，這些資料的加密保護過時且容易被破解，同時也含有安全問題和備份電郵地址，恐會讓駭客更容易入侵其他用戶帳號。
許多雅虎用戶有多個帳號，目前為止受影響的帳號不到30億個，但這起竊資案是至今最大宗，也讓這家網路先驅付出昂貴代價。
雅虎一名人員今天強調，30億個帳號中有許多是被開設，但從來沒有或僅僅被短暫使用過。公司表示，已寄電子郵件通知，給新增受影響的用戶帳號。1061004
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