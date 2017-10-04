iOS 11二度更新 排除通話雜音等3問題中央社 (2017-10-04 14:35)
（中央社記者吳家豪台北4日電）蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 11.0.2作業系統更新檔，修正iPhone 8系列通話雜音、部分照片被隱藏、加密電子郵件的附件無法開啟等問題。
蘋果於9月27日釋出iOS 11作業系統第一個小幅更新檔iOS 11.0.1，修正郵件伺服器與安全性漏洞，今天再釋出第二個小幅更新檔。
根據蘋果官方說明，iOS 11.0.2修正了少數iPhone 8和iPhone 8 Plus裝置通話時可能會出現的劈啪雜音；解決了部分照片被隱藏的問題；也修正了S/MIME（安全/多用途網際網路郵件延伸標準）加密電子郵件中的附件無法被開啟的問題。
國外科技網站MacRumors引述分析機構Mixpanel的數據指出，iOS 11開放下載一週後，僅有25.28%的iOS裝置升級到iOS 11，低於去年iOS 10開放下載一週後的升級率34%。1061004
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