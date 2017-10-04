治腳氣消體臭 醋妙用還有這7種優活健康資訊網 (2017-10-04 13:50)
（優活健康網編輯部／綜合整理）醋除了可以內服，外用也很有效。醋的外用功效有以下幾項：1） 肌膚護理／ 把醋加入水中稀釋後用來洗臉，可以消除臉部細菌、保持皮膚弱酸性，也能促進臉部血液循環，恢復皮膚的光澤和彈性，達到增強皮膚活力的效用。不過這樣的方法不適用於乾性肌膚的人，因為若是醋的比例過多，將有可能會對皮膚造成刺激。皮膚粗糙的人可以用5比1的比例混和醋與甘油，製成乳液，每天塗抹於臉上，就能讓臉部肌膚變得細嫩、減少皺紋。
2） 養護頭髮／
在水中加入醋來洗頭（500毫升的水加入200毫升的醋），可以改善脫髮、頭皮癢、頭皮屑，還能讓頭髮飄逸好整理。尤其針對染燙過後的頭髮特別有效。
3） 指甲護理／
將半茶匙醋加入溫水中，用來泡手或泡腳，之後再修剪手指甲跟腳趾甲，此時不僅方便修剪，也容易清除甲縫中的髒汙，指甲看起來也顯得光亮許多。
4） 消除疲勞／
在洗澡水中放入醋，會讓人在泡完澡後有肌肉放鬆、消除疲勞的感覺。因為醋可以加速人體的血液循環，提高紅血球攜帶氧氣的能力，改善身體各部位因為疲勞而導致的缺氧狀態，增強人體各系統的新陳代謝，幫助排出身體中的二氧化碳和廢氣，因而能使人體獲得放鬆、消除疲勞。
5） 治療腳氣病、灰指甲／
白米醋有殺菌的功效，加水稀釋後用來泡腳可以治療腳氣病、灰指甲等腳部病症。由於真菌最忌酸性環境，用白醋泡腳治療腳氣病，不僅療效快，而且不容易復發；若用來治療灰指甲，雖然療效時間較長，但也能有不錯的成果。
6） 改善怕冷症狀／
醋有促進人體血液循環的功效，用來泡腳可以改善怕冷症狀、祛除風濕，還能增強皮膚彈性，讓皮膚變得更光滑白嫩。
7） 預防體臭／
醋有殺菌的效果，能夠抑制容易滋生細菌的部位，即使流汗也不容易產生臭味。因此，若很介意腋下或腳底的臭味，可以將醋加入10倍的溫水中用來泡澡、泡腳。或是在每天一早，用沾醋的棉花擦拭腋下、清洗一下腳也很有效。
（本文摘自／養生醋自己泡／世茂出版）
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 三菱電機標準8.5坪用靜音變頻冷專分離式MUY-GE50NA/MSY-GE5
- leger日本羽鈦《心情彩鑽 甜蜜粉紅》純鈦戒指
- LITA麗塔(Do Re Mi)雙人四件式純棉薄被套床枕套包組
- 【Bernice】防潮防蛀 塑鋼2.7尺二門二抽碗盤櫃(十ㄧ色可選)
- Whoo 后 天氣丹華炫黃金山蔘潔顏精華(200ml)
- 【PEAX】SMC DA*16-50mm F2.8 ED AL IF SDM(公司貨)+ Manfr
- 【Alviero Martini 義大利地圖包】鍊帶掛繩證件套+2卡(地圖
- leger日本羽鈦《福星高照》純鈦項鍊
- 【美國CitiBlocs】骨牌創意積木-藍綠200
- CK Calvin Klein 城市經典簡約石英計時腕錶-金色/43mm
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》