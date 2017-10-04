（優活健康網編輯部／綜合整理）醋除了可以內服，外用也很有效。醋的外用功效有以下幾項：1） 肌膚護理／ 把醋加入水中稀釋後用來洗臉，可以消除臉部細菌、保持皮膚弱酸性，也能促進臉部血液循環，恢復皮膚的光澤和彈性，達到增強皮膚活力的效用。不過這樣的方法不適用於乾性肌膚的人，因為若是醋的比例過多，將有可能會對皮膚造成刺激。皮膚粗糙的人可以用5比1的比例混和醋與甘油，製成乳液，每天塗抹於臉上，就能讓臉部肌膚變得細嫩、減少皺紋。

2） 養護頭髮／

在水中加入醋來洗頭（500毫升的水加入200毫升的醋），可以改善脫髮、頭皮癢、頭皮屑，還能讓頭髮飄逸好整理。尤其針對染燙過後的頭髮特別有效。

3） 指甲護理／

將半茶匙醋加入溫水中，用來泡手或泡腳，之後再修剪手指甲跟腳趾甲，此時不僅方便修剪，也容易清除甲縫中的髒汙，指甲看起來也顯得光亮許多。

4） 消除疲勞／

在洗澡水中放入醋，會讓人在泡完澡後有肌肉放鬆、消除疲勞的感覺。因為醋可以加速人體的血液循環，提高紅血球攜帶氧氣的能力，改善身體各部位因為疲勞而導致的缺氧狀態，增強人體各系統的新陳代謝，幫助排出身體中的二氧化碳和廢氣，因而能使人體獲得放鬆、消除疲勞。

5） 治療腳氣病、灰指甲／

白米醋有殺菌的功效，加水稀釋後用來泡腳可以治療腳氣病、灰指甲等腳部病症。由於真菌最忌酸性環境，用白醋泡腳治療腳氣病，不僅療效快，而且不容易復發；若用來治療灰指甲，雖然療效時間較長，但也能有不錯的成果。

6） 改善怕冷症狀／

醋有促進人體血液循環的功效，用來泡腳可以改善怕冷症狀、祛除風濕，還能增強皮膚彈性，讓皮膚變得更光滑白嫩。

7） 預防體臭／

醋有殺菌的效果，能夠抑制容易滋生細菌的部位，即使流汗也不容易產生臭味。因此，若很介意腋下或腳底的臭味，可以將醋加入10倍的溫水中用來泡澡、泡腳。或是在每天一早，用沾醋的棉花擦拭腋下、清洗一下腳也很有效。

（本文摘自／養生醋自己泡／世茂出版）

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