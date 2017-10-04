匯流新聞網記者黃興文／台北報導

智慧3C產品已成為生活的一部分，根據全民護眼趨勢調查發現，國人每天使用3C時間竟高達8.7小時，其中值得注意的是6成民眾已從單一螢幕，進化到同時使用多種螢幕，當中女性略多。眼科醫學會秘書長蔡景耀表示，其中7成5民眾就算不適，也不會採取就醫行動，因此提醒，若有眼睛疲勞、視力模糊等前兆卻不盡早就醫，將導致眼疾提早發生，甚至失明。

已邁入第3年的「全民護眼趨勢調查」結果顯示，逾6成的民眾已進化成同時使用多個螢幕的「多螢人」，20到59歲的青壯年人口占8成，當中女性略多於男性。進一步分析，41%的多螢人看電腦時、同時用手機回訊息；39%習慣邊看電視邊滑手機。

蔡景耀表示，國人一天3C使用時間高達8.7小時，較去年增1小時。不僅時間拉長、使用強度更增加。再對照健保數據顯示，三大眼疾白內障、近視、青光眼，10年來倍增約5成，全台77%民眾沒有按時健檢的習慣，其中青壯年更多達86%無定期檢查。

他提醒，同時使用多螢幕會讓眼睛更疲憊不堪，8成多螢使用者眼睛模糊、疲勞，遠高於3成的單螢使用者，原因為多螢使用者姿勢不正確，使用習慣更差。還有一點，以往電視播廣告時，便是上廁所、喝水的休息時間，但現在則是一進廣告便拿起手機，眼睛根本無法休息。

再者手機、平板、電視的螢幕大小皆不同，蔡景耀指出，眼睛觀看不同距離、大小載具時，需不停變換焦距、角度、亮度，就可能導致睫狀肌緊張，更易疲勞。調查發現，高達6成多螢幕使用者就算出現眼睛疲勞、痠痛、視力模糊等症狀，也不就醫，尤其眼睛較為脆弱的熟齡族若不注意，恐導致眼疾提早發生，甚至失明。

這項調查由中華民國眼科醫學會、愛爾康藥廠委託，於今年8月22日到9月12日，利用網路問卷以及面訪調查，回收樣本數為1110筆，95%信心水準下，正負誤差在2.94%以內。

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