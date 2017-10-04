（優活健康網新聞部／綜合報導）罹癌人數年年增加，其中每44.6分鐘就有一位女性罹患乳癌，是嚴重威脅女性健康的頭號殺手！響應每年10月的國際乳癌防治月，新店耕莘醫院將於10月12日舉辦一系列的衛教講座，包含「愛乳保骨大作戰」、「我需要做乳癌基因檢測嗎」、「罹癌後的心理調適」，教導女性朋友認識自己的身體與檢測乳癌的方式，全面守護女性的乳房健康。

當天除了免費講座，還有免費骨密度檢測、免費四癌篩檢。參加講座者可獲得餐盒（限額80名，因活動名額限制將於講座開始前15分鐘發放號碼牌，不得代領送完為止）。如符合國健署乳癌篩檢資格者，可透過電話諮詢預約或網路報名。

名稱：十月國際乳癌防治月講座

時間：106年10月12日（四）9:20-14:30

地點：新店耕莘醫院E棟14樓E1會議室（新北勢新店區中正路362號）

洽詢：趙小姐02-2219-3391分機65292

（報名截止10/11日前）

報名網址：填妥以下報名表交企劃室或電話報名。http://www.cth.org.tw/public/news/407/a8b5840e420407bb01ea49cbbd9ff468.jpg

資料來源：http://www.uho.com.tw/hotnews.asp