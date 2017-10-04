▲嘉南藥理大學師生參加台北國際發明展計獲得二金一銀二銅佳績。（圖／嘉南藥理大學提供，2017.10.04）

嘉南藥理大學師生參加台北國際發明暨技術交易展計獲得二金一銀二銅佳績，其中專研消毒系統的環境資源管理系盧明俊老師獲得金、銀、銅三大獎，許菁珊老師獲得金、銀牌，錢紀銘老師獲得金、銀牌，充分顯示嘉藥師生傲人研發能量。

盧明俊、許菁珊、廖志祥、錢紀銘老師組成的團隊獲得金牌獎的「便攜式消毒裝置與消毒系統」，是輕便式可移動之消毒系統，多功能又易拆裝使用，可說是防疫守門員，應用用途廣泛。

許菁珊、盧明俊和指導學生吳宇璇獲得銀牌獎的專利「消毒裝置」，其可輔助於加水孔之內部及外部消毒功能，有效解決管線內部清潔問題，確保出水端之水質品質，為一智慧型消毒裝置。

錢紀銘、盧明俊及其指導學生余旻修，共同研發的「廢水處理系統及方法」則獲得銅牌獎，係使用鵝卵石及碎石系統整流調節水質及氧氣含量，確保水質處理系統的效能。

另一個金牌獎發明為食品科技系王淑珍等老師，以及保健營養系陳師瑩老師、醫藥化學系陳榮才老師，研發的「製備具有抑制血管收縮素轉換？活性之發酵粗萃液之方法」，已經申請美國專利。

化粧品應用與管理系李佳芬老師及其指導學生張羽萱研發的「含溫度感應型材料之緩釋型奈米纖維及其製法」，也獲得銅牌獎的肯定，其係結合中空載體跟奈米纖維技術製造出具有藥物緩釋功能的藥物貼布。

校長陳銘田表示，嘉藥師生連年獲獎，顯示學研水準與成果受到肯定，期許獲獎師生將創新專利透過技轉，成為商品，推廣學研成果。