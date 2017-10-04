美報告：農場濫用抗生素 或促成抗藥細菌中央廣播電台 (2017-10-04 12:49)
吃便宜漢堡、炸雞時，不只得擔心脂肪、糖、鹽與其他化學物質帶給你的生理負擔，肉裡面的抗生素也是你得擔心的危險因子。
科學網站「探索者」(Seeker)近日報導，最近一份報告指出，部分連鎖餐廳使用的肉類，來源農場會給予動物抗生素，原因不是為了治病，而是要在營養不良、擁擠、壓力大又骯髒的飼養環境中，加速動物生長並預防疾病。
根據這份報告，這種使用抗生素的方式後果可能很可怕。過度暴露在抗生素環境中的細菌，會對藥物產生抗藥性，繼而可能出現耐藥性疾病。
美國消費者聯盟(Consumers Union)食品政策倡議(Food Policy Initiatives)主任哈羅蘭(Jean Halloran)透過聲明表示，「我們必須停止在沒生病的動物身上揮霍抗生素。此時這些重要藥品在對抗人類感染的能力方面，正逐漸失效。」「速食餐廳在市場上有龐大勢力，他們應該運用手中籌碼來阻止抗生素被誤用，幫助處理這項公衛危機。」
這份報告是由食物安全中心(Center for Food Safety)、美國消費者聯盟、食用牲畜關注信託(Food Animal Concerns Trust)、地球之友(Friend of the Earth)、國家資源保護委員會(National Resources Defense Council)與美國PIRG教育基金(US PIRG Education Fund)共同發布。
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