吃便宜漢堡、炸雞時,不只得擔心脂肪、糖、鹽與其他化學物質帶給你的生理負擔,肉裡面的抗生素也是你得擔心的危險因子。

科學網站「探索者」(Seeker)近日報導,最近一份報告指出,部分連鎖餐廳使用的肉類,來源農場會給予動物抗生素,原因不是為了治病,而是要在營養不良、擁擠、壓力大又骯髒的飼養環境中,加速動物生長並預防疾病。

根據這份報告,這種使用抗生素的方式後果可能很可怕。過度暴露在抗生素環境中的細菌,會對藥物產生抗藥性,繼而可能出現耐藥性疾病。

美國消費者聯盟(Consumers Union)食品政策倡議(Food Policy Initiatives)主任哈羅蘭(Jean Halloran)透過聲明表示,「我們必須停止在沒生病的動物身上揮霍抗生素。此時這些重要藥品在對抗人類感染的能力方面,正逐漸失效。」「速食餐廳在市場上有龐大勢力,他們應該運用手中籌碼來阻止抗生素被誤用,幫助處理這項公衛危機。」

這份報告是由食物安全中心(Center for Food Safety)、美國消費者聯盟、食用牲畜關注信託(Food Animal Concerns Trust)、地球之友(Friend of the Earth)、國家資源保護委員會(National Resources Defense Council)與美國PIRG教育基金(US PIRG Education Fund)共同發布。