高檔羊毛被掉包影響商譽 澳洲調查中中央廣播電台 (2017-10-04 13:24)
澳洲當局今天(4日)表示，他們正在調查準備運往中國的高檔澳洲羊毛被掉包的事件。在相關詐欺案中，消費者最後拿到的是品質較差的產品，使得澳洲羊毛產業的商譽受到威脅。
澳洲是全球第一的優質細羊毛生產者，也是全球所有種類羊毛在價值與數量上最大的生產國，而中國大陸則是全球主要需求國。
澳洲維多利亞省(Victoria)警方表示，自5月起已發生數起羊毛被人偷天換日的事件，有人抱怨墨爾本(Melboune)的羊毛捆被換成次級產品。
警監坦伯頓(Jamie Templeton)說，當局正在「極度」嚴肅處理這起非法勾當。
他說，「這不只是為了被竊羊毛的總價(很高)，也是為了它對澳洲出口業構成的潛在傷害。」但坦伯頓並未說明有多少高檔羊毛被竊。
坦伯頓表示，「這些竊盜行為正嚴重傷害產品出口代理商的生計與信譽。」
全國羊毛銷售代理商委員會(National Council of Wool Selling Brokers)執行董事魏考克斯(Chris Wilcox)則說，澳洲有75%的羊毛是銷往中國大陸。儘管被竊數量只佔一小部分，仍然是種隱憂。
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