日職／宋家豪上一軍 可望與陳冠宇同場較勁NOWnews今日新聞 (2017-10-04 14:47)
日本職棒例行賽進入尾聲，東北樂天金鷹隊在今天把台灣好手宋家豪拉上一軍；而效力於西武獅的吳念庭被抹消登錄。
宋家豪曾於8月11日上一軍，在對上歐力士的比賽中，球隊4:6落後時登板，一上場就飆出三振，不過被敲3支安打，失2分為自責分，最快球速到153公里。
今、明2天樂天對將和千葉羅德進行交手，宋家豪可能會和陳冠宇同場登板較勁，球迷們值得期待。
而效力於西武獅的吳念庭，則是在今天被抹消登錄，本季他共出賽15場，39個打數敲出9支安打，有4分打點，吞下8次三振，打擊率為2成31。
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