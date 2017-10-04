今天(4日)一份最新研究警告，即便澳洲達成巴黎氣候協議設定的遏制暖化目標，雪梨(Sydney)與墨爾本(Melbourne)在未來25年內，仍可能經常出現攝氏50度高溫的日子。

由澳洲國立大學(ANU)主導、國際財團「氣候系統科學卓越中心」(Centre of Excellence for Climate System Science)支援的這份研究並指出，澳洲其他地區也應該準備好面對極端高溫。

這份研究評估了在196國簽訂的巴黎氣候協議下，未來極端氣溫的可能強度。巴黎協議的目標是要把全球升溫幅度，控制在比工業革命以前的水準高攝氏1.5至2度以內。

研究主要作者、澳洲國立大學氣候科學家路易斯(Sophie Lewis)表示：「若全球升溫在攝氏2度以內，雪梨與墨爾本等澳洲主要大城市，可能會面臨前所未見的攝氏50度高溫。」她並補充，這種情況可能在2040年代以前就會發生。

路易斯說，「澳洲夏季氣溫升高，暗示(全球)其他大城市也應該準備好面臨未來空前的極端高溫。」

即便全球正努力遏止全球暖化，這份研究的氣候模型預測，維多利亞省(Victoria)和新南威爾斯省(New South Wales)每日氣溫將超過現有紀錄高達攝氏3.8度。

澳洲去年在正式批准巴黎協議時曾設下遠大目標，要在2030年以前，讓碳排量比起2005年減少26%至28%。這代表2005至2030年間的人均碳排量將減少50%到52%。

高度使用燃煤發電，以及相對算少的2,400萬人口，使得澳洲被視為全球最嚴重的人均溫室氣體汙染國之一。

澳洲才剛度過紀錄上最炎熱的冬天。