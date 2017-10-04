▲第一分局為台中爵士音樂節規畫交通管制範圍，務必讓民眾體驗愉快的音樂饗宴。（圖／記者鄧力軍攝 , 2017.10.04）

臺中爵士音樂節已邁入第15個年頭，7日至15日為期9天，將於市民廣場及草悟道盛大登場。臺中市政府警察局第一分局為減少活動期間之交通衝擊，提供樂迷順暢的道路環境，將於會場周遭道路實施交通管制措施，相關管制時間及措施說明如下：

一、 管制時間

（一） 平日(11日至13日)：16時至22時30分。

（二） 假日(6日至10日、14日至15日)：14時至22 時30分。

二、 管制措施

（一） 規畫6處禁止左轉路口

1. 公益路與美村路口【公益路往西(離開會場)方向車輛】禁止左轉美村路。

2. 公益路與英才路口【公益路往東(離開會場)、英才路往臺灣大道方向車輛】禁止左轉。

3. 公益路與中興街【公益路往美村路方向車輛】禁止左轉進入中興街。

4. 公益路與中興街155巷口【公益路往英才路方向車輛、中興街155巷往臺灣大道方向車輛】禁止左轉。

5. 公益路與館前路口【公益路往英才路方向車輛】禁止左轉進入公館路。

6. 中興街與英才路470巷【英才路470巷往美村路方向車輛】禁止左轉進入中興街。

（二） 館前路(公益路至英才路470巷)及中興路155巷(公正路至 公益路)等2處路段禁止車輛進入。

（三） 公益路段(美村路至英才路段)雙黃線處均設置交通錐及連桿。

音樂節活動期間，草悟道公園人行道開放機車停放，開放區域北至公正路，南至民生路，東至英才路，西至公益路155巷(向上路一段79巷)，請民眾注意停放秩序，務必「靠道路側」停放，另一側留設行人通行空間為基本原則。

駕駛自小客車前往之民眾，可先查看爵士音樂節周邊停車資訊，並至臺中市停車管理處網站查詢停車場剩餘車位後，再擇適當停車場停車，可減少等候車位之時間。

第一分局呼籲民眾盡可能搭乘大眾運輸工具前往，活動期間只要有行經爵士音樂節會場之公車，車前看板均會顯示「行經爵士音樂節會場」，方便民眾辨識，省時、省錢又省事，另請自行駕車前往之民眾遵守警察及義交之指揮疏導，並注意自身駕駛安全。

