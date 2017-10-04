（中央社記者黃名璽東京4日專電）日本東京電力公司位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號及7號機組，今天由原子力規制委員會完成匯整相當於合格證的審查書草案，兩機組可望符合新安全標準，但何時重啟還是未知數。



日本經濟新聞報導，日本原子力規制委員會（核監管委員會）今天針對柏崎刈羽核電廠6號及7號機組重新運轉的安全審查，已完成匯整相當於合格證的審查書草案，只要再經公開徵詢意見後，今年內可望取得正式合格資格。



不過核電廠要重啟運轉須經地方同意，新潟縣知事米山隆一等人對此立場慎重，何時能重啟還是未知數。



報導指出，如果今年正式決定審查合格，接下來還必須取得施工計畫及安全規定的許可。米山隆一認為，福島第一核電廠事故尚未驗證前，不可能開始討論重啟核電廠。目前來看，驗證預計還需要再花3到4年。



柏崎刈羽核電廠所在地的柏崎市長櫻井雅浩表示，如果要重啟6號及7號機組，必須先制訂1號機組到5號機組的廢爐計畫。



這是發生福島第一核電廠事故的東京電力公司的核電廠，同時也是同型的沸水式反應爐，在福島事故後首次取得事實上的合格資格。



審查書草案經過約一個月的意見徵詢後，就能正式決定。柏崎刈羽核電廠6號及7號機組，已度過最困難的關卡。



審查書草案共485頁，內容假設出現最大規模地震的搖晃，帶來1209gal加速度及高度8.3公尺的海嘯，載明所採取耐震補強及防波堤等對策，草案也記載如何避免發生停電等重大事故的預防對策。



原子力規制委員會對柏崎刈羽核電廠所採取的安全對策，認為符合新的核電廠安全標準。1061004