（中央社記者林長順新北4日電）新北市淡水警分局今天下午1時30分獲報，三芝區後厝漁港發現未爆彈，立即通知派出所員警到現場，並拉封鎖線警戒。



淡水分局表示，已請偵查隊及鑑識人員到場確認。是否通知軍方防爆處理人員到場，將由偵查隊判定後處置。1061004