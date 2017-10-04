三芝後厝漁港發現未爆彈 警方警戒中央社 (2017-10-04 14:26)
（中央社記者林長順新北4日電）新北市淡水警分局今天下午1時30分獲報，三芝區後厝漁港發現未爆彈，立即通知派出所員警到現場，並拉封鎖線警戒。
淡水分局表示，已請偵查隊及鑑識人員到場確認。是否通知軍方防爆處理人員到場，將由偵查隊判定後處置。1061004
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