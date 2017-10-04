（中央社記者王淑芬高雄4日電）今天在海洋使徒大會上，有外籍與會人士質疑，我國境外聘用船員待遇比國內聘用矮一截。農委會漁業署官員說，已訂辦法保障漁工權益，未來也將順應捕漁工作公約改善工作環境。



第24屆海洋使徒世界大會正在高雄市舉行，行政院農業委員會漁業署遠洋漁業組簡任技正蔡天享以「台灣漁業及漁民保護」為題，今天在會議上做報告，這個議題受到與會人士的關切。



在40分鐘的報告後，菲律賓籍與會代表提問質疑境內、境外雇用船員薪資有差距，另有代表也批評漁工工作環境不佳，台灣應該尋求改善。



蔡天享說，台灣在今年初已施行「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，針對漁工的報酬、工時和休息時間都很明確，就是要增進漁工福利和權益。



蔡天享指出，境內雇用的外籍船員薪資待遇比照勞動基準法，每日工時不能超過8小時、每週不得超過40小時。如果是境外雇用船員，其每月工資不得低於450美元，另依實際狀況給予工作獎金等。



漁業署組長施俊毅表示，船員薪資要視年資和工作職務做決定，規定只是最低標準；至於工作環境被評不佳，他表示，「漁捕工作公約」即將在11月施行，會要求改善船員的起居空間。



國際勞工組織的「漁捕工作公約」在今年11月16日生效，台灣並非締約國。不過，蔡天享強調，漁業署會加強宣導，要求業者遵循，共同促進海上作業夥伴的權益。



根據漁業署書面資料出，台灣每年約有100萬噸漁獲量，含遠近海和養殖業產值約新台幣1000億元，其中大部分勞務來自外籍漁工。



蔡天享指出，依據2016年聯合國糧農組織（FAO）報告指出，世界海洋捕撈產量是8150萬公噸，主要國家有中國、印尼和美國等，台灣海洋捕撈量約107萬公噸，世界排名20；台灣的遠洋漁業產量約85萬公噸，產值約390億元。



他指出，台灣大小船隻逾2萬艘，為確保船隻捕撈符合規範，船隻都有裝置船舶監視系統，透過衛星訊號傳送，主管機關在辦公室可從儀器上清楚看到船隻作業情形、船隻位置、漁獲量及漁獲轉到貨船的運作情形。



他說，為掌握船隻捕撈是否符合規定，漁業署還派觀察員登船檢查，還有海巡署艦隊巡護，了解船隻作業情形。1061004