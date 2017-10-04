原標題：文在寅就拉斯維加斯槍擊事件向特朗普致慰問電

中新網10月4日電 據韓聯社報導，韓國總統文在寅3日致電美國總統特朗普，就美國拉斯維加斯槍擊事件造成重大人員傷亡表示哀悼和慰問。

據報導，文在寅表示，近日發生的槍擊事件造成重大人員傷亡，「我代表韓國政府和人民，向無辜遇難者表示哀悼」。

文在寅還表示，強烈譴責任何針對無辜民眾的恐怖行徑，希望美國人民儘快克服當前困難。

當地時間1日晚，美國拉斯維加斯露天音樂節發生槍擊事件，目前已造成59人死亡，500餘人受傷。