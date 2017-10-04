中新網10月4日電 據日本媒體報導，日本新黨「希望之黨」黨首、東京都知事小池百合子3日再次否定自身會參加眾院選舉，稱「百分之百不會，從一開始就這麼說」。

小池說明稱，前首相小泉純一郎對她說「作為都知事加油」。她斷言道：「雖然(小泉)進次郎叫著(要我參選)，但我向他父親承諾不會出馬。我將作為都知事繼續切實努力。」

資料圖片：日本東京女知事小池百合子。

當被問及希望之黨提出的「零核電」的現實性，小池強調「不要說零核電不可能，重要的是今後抱有這一意願如何做」。

她稱，「以2030年為目標，思考怎樣使(核電)淡出也應是國家能源政策之一」，表示考慮摸索與主張擺脫核電的各地領導等進行合作。

關於至今為止的原子能規制委員會關於重啟核電站的判斷，小池表示以客觀、科學的判斷為條件，「不會提出異議」。

據悉，小池9月25日與小泉純一郎會談。小泉27日表明支持希望之黨的零核電政策，並稱自己對小池說「最好做滿知事任期」。