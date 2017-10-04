▲探索教育思維，開放嘉市各國中小學生入場嘗鮮體驗。﹙圖／嘉市府提供）

嘉義市立南興國民中學第二校區探索體驗學校完工啟用，市府3日在園區舉辦中小學校園長探索體驗教育研習活動，由市長涂醒哲帶領副市長張惠博、秘書長賴明煌及市府主管與各校校長一同來體驗。探索體驗學校座落在嘉義市嘉工街與日新街交界處，面積近7.5公頃，開放嘉市各國中小學生（六年級以上），依排定期程入場嘗鮮體驗。

教育處長余坤龍表示，探索體驗學校座落在嘉義市嘉工街與日新街交界處，面積近7.5公頃，內容含建築設施、探索體驗設施、營地預定地、自然生態教學園區等18項低空探索設施、13項高空探索設施，設施全數材料都由美國進口，並通過美國挑戰課程技術協會(ACCT)認證，安全與品質兼顧。除探索設施外，園區還有室內活動教室、自然生態園區、露營區、休閒步道、古厝及百年土地公廟等設施，是一處都市休閒運動新秘境。

市長涂醒哲表示，「探索教育」（Adventure Education）具有冒險的精神，嘗試摸索辦法，除了創新突破之外，也是在團隊中建立勇於嘗試的氛圍，透過活動的體驗去引導，進而應用在現實的生活裡面。學校在課程內涵的規劃上，應該導入「探索教育」的思維，讓學生在活動中內化學習成果，成為生活中的行動力，體現「教育即生活」的教育意涵。