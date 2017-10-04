十月健康飲食推廣月 南大推「食」尚蔬食餐盒NOWnews今日新聞 (2017-10-04 14:33)
國立台南大學將十月訂為健康飲食推廣月，推出廣受師生好評的健康蔬食餐盒活動，即日起至10月31日每周二、四中午，代訂五色健康蔬食餐盒，吸引約200名師生響應，吃得健康也兼顧環保。
這次活動由南大衛生保健組與長春健康素食連鎖餐飲合作，並邀請營養師協助規畫均衡飲食菜單，除重視優質蛋白質來源，更以十穀飯代替白米飯、芥花油或橄欖油代替沙拉油，每個餐盒熱量控制在500-600卡，比一般便當少200卡，低卡又兼顧營養均衡。
此外，台南大學也結合教育部「起飛計畫」，提供弱勢學生免費餐盒，希望建立並分享低碳、低卡、多蔬菜、多健康的生活習慣，提倡環保概念也照顧同學健康。
南大林豪鏘學務長表示，南大對健康飲食推廣很用心，每學期持續舉辦食尚蔬食活動外，平日宣導多喝白開水，也將於10月至11月與南大學生餐廳配合推出週一無糖日活動，凡週一至學生餐廳飲料部購買無糖飲料，可折抵現金5元優惠，期望藉由健康飲食推廣，營造健康友善校園。
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