開車遇警刻意減速 遭查獲持有毒品中央社 (2017-10-04 14:16)
（中央社記者蘇木春台中4日電）許姓男子日前開車載3 名友人，行經一處路口遇警方取締交通違規，他刻意放慢車速卻被員警發現有異，在車上查獲安非他命等毒品，警方詢問後將許男送辦，其他3人採尿送驗。
台中清水警分局安寧派出所長呂淑怡今天受訪表示，23歲許姓男子今年9月28日晚間9時多，開車載24歲楊男、22歲楊男與18歲楊男等3名友人，行經梧棲區台灣大道8段與中華路口。
安寧派出所警員鄭景灃、陳靜芳，在路口執行取締交通違規時，發現許男開車經過刻意降低車速，鄭姓員警見轎車車窗未關，駕駛及前方乘客均未繫安全帶，且車內4名男子眼神均不敢直視員警。
員警便上前將車輛攔下，許男神色慌張、眼神閃爍，其中一人下車頻頻打電話，並向對方說：「被警方攔下，現在應該怎麼辦？」警方眼尖發現車內駕駛座下方，藏有一個黑色包包，查獲安非他命41.82公克、K他命23.06公克、毒咖啡包9包及藥丸9顆等證物。
許男向警方供稱，轎車是向女友哥哥借用，當天要與友人吃飯，途中遇警方取締交通違規，心想只要慢慢開就不會被員警攔查，卻因此引起警方注意。警方詢問後將許男依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，另3人也採尿送驗，釐清是否施用毒品。1061004
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