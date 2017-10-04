中信兄弟前管理「發哥」向媒體爆料自己工作超時，還跟中信兄弟球團求償120萬元，引發爭議，過去曾待過中信兄弟球團工作人員以及球員都透露，「其實他才有問題」，點出不同看法。

根據球團相關人士指出，「他常常比賽中訂錯便當啊」、「比賽開始，餐點才到」或是常常有些工作上的問題，也會影響球隊運作。

不過中職各球團工作人員其實都很辛苦在幫助球團進行行銷、公關、管理、現場音效等相關工作，因此也有人指出，「發哥這樣的說法不合理。」